Pablo Pombo: “Progreso es dar respuesta a la gente trabajadora que está saliendo a manifestarse”

¿Qué pasará la semana que empieza mañana?

Hoy Pablo nos ha hablado las movilizaciones sociales El gobierno lo tiene complicado porque la situación económica lo es. Pero la dificultad aumentará si no disminuye su torpeza. Las reglas del conflicto social están cambiando en España. Antes empezaban en los centros educativos y los centros de trabajo. Por eso “regar de dinero” los sindicatos era un método eficaz para que las calles no se agitasen. Pero resulta que los que ahora salen a la calle no son obreros ni estudiantes sino agricultores, transportistas, autónomos y pequeños empresarios.

No están tan organizados pero saben organizarse y están demostrando que saben hacerse escuchar. Ahora veremos si Moncloa cambia esa incapacidad de identificar lo que tiene enfrente. La gente que se manifiesta reclama poder tener condiciones mínimas para trabajar.