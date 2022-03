Pablo Pombo: "Sanchez no hace las cosas bien ni cuando acierta"

¿Qué noticias han centrado las principales portadas esta semana? Pablo Pombo las resume en tres palabras: "Sáhara" y "Conflictividad social". Considera que Pedro Sánchez no hace las cosas bien "ni cuando acierta" y afirma que la decisión sobre el Sáhara le parece "correcta" porque "hay que llevarse bien con los vecinos", ya que Marruecos es "clave para nuestra integridad, seguridad, los movimientos migratorios y la economía". Lo que sucede es que la decisión se ha tomado mal porque se ha roto el consenso en política exterior y porque no se ha hablado con Argelia, "cosa que me parece de una torpeza increíble".

Por otro lado, la conflictividad social que irá en aumento en nuestro país: "Las crisis se acumulan desde 2008 y seguimos en reformas. La pandemia nos ha dejado la economía tiritando y la guerra hará que suban los precios y baje el crecimiento económico. En muchas casas, preocupa más la factura de la luz y llenar el depósito que la posibilidad de una tercera guerra mundial".

En lo militar, Pombo asegura que la guerra parece estancada bajo la "niebla de guerra" y afirma que los optimistas creen que es porque el Ejército ruso está colapsando, y los realistas, porque se está rearmando y la "carnicería irá a más".