Alboraya, la cuna de la horchata artesanal

Hoy en nuestra Carretera Secundaria de Por fin no es lunes nos vamos a Alboraya, un pequeño municipio de Valencia que elabora la mejor horchata artesanal de España, la horchata de Chufa. Cuenta la leyenda que la horchata debe su nombre al rey Jaime I de Aragón. Un día una aldeana le dio a probar una bebida y el monarca quedó tan impresionado, que le preguntó ¿qué era aquello? La joven respondió que “leche de chufa”. Y el rey exclamó: “Aixó no es llet, aixó es or, xata” (Esto no es leche, es oro, chata). Y así se originó un juego de palabras que dio origen al supuesto vocablo valenciano. Pero claro esto es solo una fábula. Un cuento.

Realmente lo que sí sabemos es que fueron los árabes los que introdujeron la chufa en España y posteriormente, bajo la cultura islámica, se expandió su cultivo en el área mediterránea de la actual Comunidad Valenciana. Así que oír hablar de Alboraya es identificarla con la auténtica horchata tradicional, la que se elabora cada mañana artesanalmente con chufa, la que es refrescante, saludable y única. Y es que Alboraya ha convertido a la horchata en su seña de identidad.

La receta – la verdadera, la genuina - se ha transmitido de padres a hijos y ahora quienes elaboran este manjar se han unido, de la mano del ayuntamiento, en un Club selecto: El Club de Producto “Artesanos de la Horchata”. No quieren que nadie les arrebate el privilegio de ser la cuna de la horchata. Con este club, no tendrán un certificado oficial de protección y garantía de la horchata, pero, sí, ganarán un sello que les diferenciará como bebida artesanal.

En Por fin no es lunes hablamos con Yolanda Morán, secretaria del Gremio de Horchateros artesanos de Alboraya y directora de Món Orxata.