CARRETERA SECUNDARIA

Un agricultor de Montilla construye pieza a pieza un Formula 1

¿Alguna vez has soñado con tener un Fórmula 1 en tu garaje? Hoy en Por fin no es lunes en Carretera Secundaria hablamos con un hombre que no solo lo ha conseguido, sino que, además, lo ha fabricado con sus propias manos. Se llama José Luis Salas, es agricultor de Montilla y ha construido una réplica del McLaren que estrenó Fernando Alonso en 2007