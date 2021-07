¿Por qué España se retiró de la Eurocopa 1960 cuando era la selección favorita?

Este domingo 11 de julio termina esta Eurocopa de sabor agridulce para España. Del encuentro entre Italia e Inglaterra en Wembley saldrá el campeón de este torneo que celebra su decimosexta edición. Si la gana Italia, será su segundo trofeo continental, si lo hace Inglaterra, su primero. Y si lo hubiésemos hecho nosotros, sería la cuarta Eurocopa, es decir, seríamos los que más veces nos habríamos hecho con este título. Y es que además de las de 2008 y 2012, en la época dorada del fútbol español, España ganó la Eurocopa de 1964, y podríamos haber ganado la primera, en 1960. Andrés Moraleda recuerda este primer torneo continental de naciones en La Cápsula del Tiempo de Por fin no es lunes.

La Unión Soviética se impuso a Yugoslavia por 2 goles a 1 en aquella final que se disputó el 10 de julio de 1960 en el Parque de los Príncipes de París. Por cierto, un partido que se resolvió en la prórroga (como se resuelven casi todos ahora), ya que se llegó a los 90 minutos reglamentarios con empate a 1 en el marcador. Pero ¿por qué España podía haber ganado aquella primera Eurocopa de la historia? Pues porque era la favorita, y ojo al dato, España no faltó a aquella final del 10 de julio de 1960 porque perdiera en las eliminatorias previas, si no porque decidió retirarse de la Eurocopa.

La Copa Europea de Naciones, que es como se llamaba la Eurocopa en sus inicios, se jugaba hasta los cuartos de final con formato de ida y vuelta, con un partido en cada país. En estas, que España se plantó en los cuartos contra la Unión Soviética. Y claro, hay que recordar que un año antes, en 1959, se erigió como muro contra el comunismo con la bendición de Estados Unidos.

El equipazo de España en la Eurocopa 1960

Franco intentó que los partidos se disputasen en terreno neutral, y ante la negativa de los organizadores, retiró a la selección del torneo y la Unión Soviética pasó a semifinales sin tener que disputar los cuartos. La noticia provocó que España quedase en ridículo en Europa, y los soviéticos aprovecharon la jugada para crear su propio relato. El Pravda tituló así: "El gobierno fascista español tiene miedo al equipo del proletariado soviético".

El equipo del proletariado soviético tenía a una leyenda en su portería, a Lev Yashin, la ‘araña negra’, pero es que la alineación de España no era para tenerle miedo a nadie. Ojo al 11 tipo: Ramallets (portería); Marquitos, Pachín, Segarra, Peiró, Vergés, Gento, Luis Suárez, Di Stéfano, Kubala y Collar.

En el fútbol no siempre ganan los mejores, pero resulta que, en 1960, España era el mejor equipo. Y así lo demostró cuatro años después, cuando, ahora sí, ganó la Eurocopa de 1964, cuya final se disputó en Madrid, y contra la Unión Soviética. Fue la final del mítico gol de Marcelino, por cierto, que no metió a pase de Amancio como nos hizo creer el NODO, que no grabó la jugada previa al gol y montó las imágenes con un centro de Amancio de otra jugada. Porque el gol de Marcelino fue tras un centro de Pereda.

Aquella Eurocopa fue una especie de redención para España tras lo ocurrido en la primera edición de 1960, pero lamentablemente, aquel título fue un oasis en el desierto de la selección española a nivel internacional. Tuvieron que pasar 44 años para volver a alcanzar el trono futbolístico europeo. Fue en 2008, cuando comenzó la edad de oro del fútbol español. La generación que sí pudo culminar lo que los jugadores de los años 60 empezaron.