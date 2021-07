EL EDITORIAL DE JAIME CANTIZANO

Buenos días, llegamos tarde: "Debemos seguir guardando en nuestro agotado depósito una reserva de alerta y precaución"

Jaime Cantizano arranca 'Por fin no es lunes' reflexionando sobre el aumento de casos de coronavirus en los últimos días. "Me gustaría hablarte de la figura del aguafiestas. Estoy seguro que muchos de ellos han salvado numerosas vidas durante los meses más duros. No es que yo quiera ser uno de ellos, pero la incidencia acumulada se dispara, especialmente entre los jóvenes", indica. Además, habla de la "variante fiesta": "No es que hagan falta más aguafiestas, sino más fiestas bajo control, tanto propio como de las autoridades". En la mesa le acompañan Juan Diego Guerrero, Sabino Méndez, José Luis Llorente y Noelia Gómez.