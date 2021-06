EL EDITORIAL DE JAIME CANTIZANO

Buenos días, llegamos tarde: "Durante la pandemia y en esta etapa de recuperación, la educación no ha sido una prioridad"

Jaime Cantizano arranca 'Por fin no es lunes' reflexionando sobre otros problemas originados por la pandemia de coronavirus. "No solo hemos perdido salud y dinero", dice. Según la UNESCO, más de 800 millones de estudiantes siguen enfrentándose a importantes interrupciones en su educación. En 31 países permanecen cerradas las escuelas y en 48 se mantiene la reducción de los horarios académicos. "Ocupados en cosas de mayores, durante la pandemia y en esta etapa de recuperación, la educación, también en los países del llamado primer mundo, no ha sido una prioridad", declara. En la mesa le acompañan Juan Diego Guerrero, Sabino Méndez, José Luis Llorente y Noelia Gómez.