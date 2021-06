EL EDITORIAL DE JAIME CANTIZANO

Buenos días, llegamos tarde: "Este verano se podrá recuperar parte de esos comportamientos de nuestra vida anterior"

Jaime Cantizano arranca 'Por fin no es lunes' anunciando que el verano está a la vuelta de la esquina, concretamente llegará este lunes 21 de junio a las 00:32. "Este año, por razones obvias, ya estamos en la ansiosa carrera estival y eso que nos viene con la desmesurada subida de la gasolina, de la electricidad, una cierta desgana con la selección de Luis Enrique o un intento y bronco debate sobre los indultos, que ya asoman la patita", indica. No obstante, dice que todavía no será un verano tal y como lo conocemos, pero podremos "recuperar parte de todos esos elementos y comportamientos de nuestra vida anterior". En la mesa le acompañan Juan Diego Guerrero, Sabino Méndez, José Luis Llorente y Noelia Gómez.