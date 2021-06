EL EDITORIAL DE JAIME CANTIZANO

Buenos días, llegamos tarde: "La ley de Hungría que prohíbe hablar de homosexualidad en los colegios y medios no es un paso más en el camino emprendido"

Jaime Cantizano comienza 'Por fin no es lunes' reflexionando sobre la ley de Hungría que prohíbe hablar de homosexualidad en los colegios y en los contenidos audiovisuales destinados a menores. "No es un paso más en el camino emprendido", afirma. "Esto no va solo en la defensa de un colectivo, va de proteger y hacer respetar los valores democráticos, la esencia de una Europa que con mucho esfuerzo ha construido una sociedad avanzada, madura, con derechos consolidados y altas cotas de libertad", declara. En la mesa le acompañan Juan Diego Guerrero, Ignacio Valera y Andrea Alonso.