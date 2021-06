ALASKA: ''Como mejicana es un deporte que aprecio, conozco y defiendo en su justa medida''

Alaska nos habla hoy del boxeo a través de la música, como cada domingo en Por Fin No Es Lunes, porque hace 42 años de la retirada de un grande de este deporte, Muhammad Alí. Nuestra colaboradora con más ritmo nos hace un repaso de boxeadores que se lanzaron al mundo de la música con alguna canción y de letras dedicadas a ellos. Ahí va la lista de reproducción con sus comentarios:

Eye of the tiger - Survivor

Gonna fly now - Bill Conti. Una canción y una bso, el fenómeno Rocky. Salida que

acompaña a los boxeadores al ring.

Stand by me - Cassius Clay De un álbum que se llama I´m the greatest.

No se vivir sin ti - Perico Fernández

Ven a mi - Oscar de la hoya Boxeadores cantando, todos los pesos Tyson. Grammy latino 2001 Cotton Club Jack Johnson

La pelea del siglo - El Recodo Julio César Chávez contra Macho Camacho, México vs Puerto Rico

Hurricane - Bob Dylan (Versión álbum Desire)

The boxer - Simon & Garfunkel

El boxeador - Enrique Bunbury. Bruce Springteen The Hitter. Kike González Kid Chocolate. Carlos Vives Pambelé

Ese hombre - Rocío Jurado Manuel Alejandro. Pedro Carrasco. Señora 1979. Rosa Belmonte- Manuel Román

Olvido Gara, Alaska, siempre nos deja con ganas de bailar aunque esta vez se hace una pregunta sobre la canción de Rocío Jurado ''¿es una leyenda o no?''