Clara Bueno, que colgó la toga para bailar danza oriental: "Lo único importante es buscar la felicidad"

En 'Por fin no es lunes' hablamos con Clara Bueno, quien tras ejercer como jueza en Ibiza decidió colgar la toga y dedicarse a lo que le hacía feliz: bailar danza oriental. Cuando la madre de Clara falleció, cambió el juzgado de Ibiza por los escenarios y se embarcó en una nueva aventura de la que no se arrepiente "para nada", a pesar de que su abuela le retiró la palabra.

POR FIN NO ES LUNES

Clara Bueno es bailarina de danza oriental, pero antes de eso ejercía de jueza en Ibiza. Un trabajo que no se le daba nada mal, ya que, como confiesa en la entrevista, "era muy justa y aplicaba la Justicia, que era lo que tenía que hacer". Sin embargo, a la protagonista de hoy lo que realmente le hace feliz es bailar.

Por eso, tomó la importante decisión de colgar la toga y subirse a los escenarios: "Lo que prima es que sea yo y si me equivoco, me equivoco por mi misa". Ahora, Clara es fiel a sí misma y su vida gira en torno a la danza oriental, algo de lo que no se arrepiente "para nada".