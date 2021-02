LA CÁPSULA DEL TIEMPO CON ANDRÉS MORALEDA

'Mar Adentro' y otras películas que ayudaron a concienciar y a cambiar el mundo

El 27 de febrero de 2005, 'Mar Adentro' ganó el Premio Oscar a la Mejor Película de habla no inglesa. Su director, Alejandro Amenábar, recogió el premio y se lo dedicó al hombre que inspiró aquella película, Ramón Sampedro, y a su lucha por la eutanasia y la muerte digna. Y si bien la película de Amenábar no abrió este debate social, sí que ayudó a visibilizarlo. Por eso en la Cápsula del Tiempo de Por fin no es lunes, Andrés Moraleda recuerda esta y otras películas que abrieron 'melones sociales' y que, incluso, llegaron a cambiar el mundo.