Boris Izaguirre: "Ayer me agradó mucho ver que se puede celebrar Sant Jordi con un orden de gentes"

Esta mañana en 'Por fin no es lunes', Boris Izaguirre, nos cuenta cómo fue el funeral del Duque de Edimburgo, tras su explicación sobre la familia real la semana pasada. "Me parece fatal que no hayáis estado sentados viendo el funeral porque fue histórico", les dice a Jaime Cantizano, Isabel Lobo y América Valenzuela.

El colaborador añade que "fue muy bello, porque la religión anglicana, -que es el cristianismo que ellos practican-, tiene un proceso muy hermoso de cómo van haciendo pasar el alma a la siguiente dimensión, algo que se fue narrando de manera preciosa durante el funeral". Boris cuenta que él no recuerda haber vivido algo similar en funerales en nuestra religión católica a los que ha acudido. Además, recalca que "tanto el Duque de Edimburgo como la reina Isabel son personas totalmente espirituales, por eso han durado tanto en vida y en matrimonio".

DÍA DEL LIBRO

Ayer se celebró el Día del Libro y Boris apunta que, este año, Sant Jordi se ha vivido de una manera completamente diferente a la de otros años. "Ha estado más organizado, es una cosa que hemos aprendido de la Covid, antes estábamos muy locas, totalmente desatadas. Si no era con 250 personas no valía la pena." Una cuestión sobre la que reflexiona a raíz de la sensación de la conglomeración: "La gente piensa que si no está rodeada de gente no está bien. Pues no, resulta que eso no era sano".

