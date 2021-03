Boris Izaguirre: "En el confinamiento he aprendido a estar bien vestido en casa"

Boris Izaguirre nos cuenta entre risas en 'Por fin no es lunes' que, "uno tiende a creer que como está en la escalera, piensa que sigue en casa, pero no, y tiene que volver a por la mascarilla." También hace un repaso por su rutina desde que entra en casa hasta que llega al baño para lavarse las manos, "cuando entro en el pasillo de la entrada de casa me quito la mascarilla antes de llegar al lavabo".

¿La corbata está muerta?

Nuestro colaborador lo niega rotundamente. "Hay que saber convivir con todo, todo te lo puedes volver a poner", dice. Una de las cosas que he aprendido en el confinamiento es a estar bien vestido en casa. Boris nos sorprende diciendo que ha sido muy exhibicionista, pero afirma que "es algo de lo que ya estoy curado, ahora estoy super bien vestido todo el tiempo, incluso he vuelto a la corbata." Respecto a las corbatas, nos desvela que tiene dos colecciones que están algo pasadas de moda. ¿Cuáles? ¡Descúbrelo escuchando el audio!

La hora con Boris Izaguirre y América Valenzuela

