Boris Izaguirre: "Abandonar un grupo de whatsapp y luego volver es muy fuerte"

Boris nos cuenta el nombre que tienen algunos de sus grupos de Whatsapp y de lo que habla en ellos. Además charlamos con el humorista Miguel Ángel Martín que nos cuenta qué rol cree que tiene cada uno de los colaboradores en los debates sobre COVID que se abren en los grupos de Whatsapp. A Boris le adjudica el rol de la sensatez, algo que le parece fenomenal a nuestro colaborador.

Hablamos con ellos del 'cuñao de turno' que sabe de todo, del que se queda solo con el titular de la noticia, el que lo sabe todo, y está también el que no se entera de nada y no hace más que preguntar de qué va el toque de queda, qué zonas han cerrado, qué se puede hacer y que no.

"Saldremos de esta crisis"

La última vez que hablamos con Miguel en 'Por fin no es lunes' nos decía que echaba de menos a su suegra y a su cuñado... Así que ponemos sobre la mesa un tema que puede ser controvertido ¿Cómo sería crear un grupo con los suegros?

Miguel Ángel Martín es un actor malagueño que se ha tomado con deportividad esto de la pandemia y cada día compartía un vídeo en el que tiraba de su buen rollo para combatir el confinamiento. Y ahora ha venido a 'Por fin no es lunes' para hablarnos de los grupos de Whatsapp con el humor serio que te caracteriza.