Bibiana Fernández: "Me estoy volviendo loca, espero que la semana que viene pase a la fase 2"

Bibiana Fernández nos acompaña como cada sábado en 'Por fin no es lunes'. Esta mañana nos ha contado que el lunes dejó de fumar y que fue todo una hecatombe, "a partir de ese momento se me fue la luz en casa, llevo cinco días de electricistas y me quedé también sin batería en el coche". Todo fue un desastre tras dejar el tabaco. Otro problema añadido es que como no puede tomar café porque le recuerda al cigarro y le da ansiedad de fumar, está que se cae de sueño.

La colaboradora dice que se está volviendo loca y que espera "que la semana que viene pase a la fase 2", para estar menos nerviosa. Señala además que cuando está de esta forma, muy nerviosa, "me duermo, porque mientras duermo no pienso."

PREMIOS OSCAR 2021

Mañana se celebra la 93ª ceremonia de los premios Oscar y en esta ocasión, Bibiana Fernández dice que "daría lo que fuera por verla, pero igual no la veo porque eso va acompañado de una copa, de un amigo para tener a alguien con quien contrastar opiniones, de un cigarro...", por lo que nuestra compañera todavía se está pensando qué hacer finalmente en la madrugada del domingo al lunes.

