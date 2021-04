Bibiana Fernández: "Antes me tiraba a todo lo que se movía aunque estuve seis años sin tener sexo"

Bibiana Fernández nos pone las pilas como cada sábado en 'Por fin no es lunes'. Esta mañana hemos hablado de sexo. ¿Cómo verá ella las relaciones sexuales a día de hoy? "Mi visión del sexo ha cambiado porque, de hecho, yo antes me tiraba a todo lo que se movía -en una época de mi vida-, y en esa época, vista desde la perspectiva de hoy en día, creo que el sexo está sobrevalorado".

Bibiana, añade que vivió hace años una estepa, una época de seis años en la que no mantuvo ninguna relación sexual y cuando volvió a tenerla, cuenta que, "me di cuenta de que estaba en el mismo sitio donde lo había dejado, a pesar de esa ausencia, de no darle importancia y haberlo dejado de lado". La colaboradora añade que "al principio empiezas por no tener relaciones y te vas acostumbrando y te das cuenta de que puedes vivir sin sexo".

La hora con Bibiana

