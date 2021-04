Bibiana Fernández: "Estoy loca por vacunarme y a ser posible pronto para irme a algún sitio"

Bibiana Fernández nos pone las pilas como cada sábado en 'Por fin no es lunes'. Esta mañana hemos hablado de las vacunas ya que, Sanidad ha ampliado la administración de AstraZeneca a los ciudadanos de entre 60 y 69 años.

La colaboradora nos cuenta que antes estaba un poco perdida con los tiempos de vacunación: "no sabía cuándo me tocaba pero ahora, como he terminado el teatro y no tuve vacaciones en verano, me gustaría escaparme una semanita al mar pero resulta que puedo salir de Madrid pero no tengo dónde entrar; con lo cual vivo sin vivir en mi". Reflexionando sobre las vacunaciones añade que ella no le tiene ningún miedo, "yo estoy loca por vacunarme y las vacunas son seguras".

La hora con Bibiana

