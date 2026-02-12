Onda Agraria, en directo desde FIMA 2026 en Feria de Zaragoza

La Feria Internacional de Maquinaria Agrícola (FIMA) celebra del 10 al 14 de febrero de 2026 su 44ª edición consolidada como el principal punto de encuentro del sector agrario en el sur de Europa. Con más de 1.200 marcas expositoras procedentes de 35 países, el certamen vuelve a situar a Zaragoza en el epicentro de la innovación agrícola.

Desde este escenario, ‘Onda Agraria’ realizará un programa especial este sábado 14, para analizar los grandes retos del sector primario: modernización del campo, digitalización, sostenibilidad y relevo generacional.

Hablaremos con Javier Rincón, Consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón; y con organizadores de esta Feria Internacional de Maquinaria Agrícola (FIMA).

FIMA 2026, innovación y futuro para el sector agrario

FIMA 2026 pone el foco en la tecnología y la innovación con espacios como FIMA Tech, dedicado a la agricultura de precisión, la robótica, la inteligencia artificial y la automatización de procesos. Todo ello con el objetivo de mejorar la eficiencia, la rentabilidad y la sostenibilidad de las explotaciones agrícolas.

FIMA, más de seis décadas marcando el rumbo del sector agrario

Con más de 60 años de trayectoria, FIMA vuelve a demostrar en su edición de 2026 por qué es uno de los grandes referentes internacionales de la maquinaria agrícola. La 44ª convocatoria del certamen reúne a 1.261 marcas expositoras procedentes de 35 países, entre ellos Alemania, Francia, Italia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Reino Unido, China o Brasil, reflejando el peso global de una feria que se ha consolidado como punto de encuentro imprescindible para el sector.

En total, 597 expositores directos y 31 coexpositores ocuparán los nueve pabellones de Feria de Zaragoza, con una superficie bruta de 88.480 m², en una edición marcada por el fuerte impulso internacional —con 663 marcas extranjeras— y el sólido respaldo del tejido nacional, representado por 598 marcas españolas. Tecnología, innovación, sostenibilidad y relevo generacional son los ejes estratégicos sobre los que se articula esta 44ª edición.

Puedes escuchar este programa especial de ‘Onda Agraria’ el sábado 14 de febrero de 06:00 a 07:00 en Onda Cero, en nuestra web ondacero.es y a través de nuestra app.

Con la colaboración del Gobierno de Aragón.