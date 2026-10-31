Ramón Boixadera, director del área de Promoción Económica de la Diputación de Lleida: "Pirineu Local Forest permitirá crear empleo y retener talento"

La Diputación de Lleida está impulsando un proyecto para mejorar la gestión forestal de los municipios del Pirineo, reducir los riesgos ambientales y fomentar nuevas oportunidades económicas vinculadas a los recursos naturales. Se trata de Pirineu Local Forest, una iniciativa que nace del consenso de tres comarcas leridanas y que busca aprovechar de forma sostenible el potencial de los bosques para generar actividad empresarial, crear empleo y retener talento en el territorio.

Así lo ha explicado Ramón Boixadera, director del área de Promoción Económica de la Diputación de Lleida, durante una entrevista en Onda Agraria, realizada en el marco del Agrobiotech Innovation Forum, celebrado en la Fira de Lleida. Boixadera ha destacado que el proyecto cuenta con la implicación de las comarcas de la Val d'Aran, la Alta Ribagorça y el Pallars Sobirà, cuyos municipios trabajan de forma coordinada para avanzar hacia un modelo de gestión forestal más sostenible.

El objetivo principal es mejorar la planificación de las actuaciones en los bosques de titularidad municipal y coordinar los esfuerzos de las distintas administraciones públicas. Según ha explicado Boixadera, esta colaboración permitirá reducir los riesgos ambientales, mejorar la adaptación al cambio climático y proteger la biodiversidad, además de disminuir la vulnerabilidad de los ecosistemas forestales frente a las perturbaciones naturales.

Sin embargo, la iniciativa también tiene una importante vertiente económica. El responsable de Promoción Económica de la diputación ha señalado que una mejor gestión de los bosques permitirá aprovechar recursos como la madera y la biomasa, así como otros productos forestales, para impulsar nuevas actividades empresariales y reforzar la cadena de valor del sector.

"Lo que me interesa es impulsar la economía local, desarrollar nuevas actividades empresariales y crear empleo", ha señalado Boixadera, que considera que el proyecto puede contribuir también a retener el talento que actualmente reside en el Pirineo.

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Un proyecto que quiere extenderse a otras comarcas de Lleida

Aunque Pirineu Local Forest ha comenzado su actividad en tres comarcas del noroeste de la provincia, la intención de la Diputación es ampliar progresivamente la iniciativa al resto de territorios leridanos que cuentan con superficie forestal.

Boixadera ha reconocido que alcanzar consensos entre todas las comarcas no siempre resulta sencillo, por lo que ha defendido la importancia de comenzar con un proyecto compartido que pueda crecer con el tiempo. En una primera fase, los esfuerzos se centrarán en los bosques públicos, aunque la institución también contempla abordar más adelante la gestión de los terrenos forestales privados.

La iniciativa se enmarca en una agenda compartida donde aparecen otras como 'Lleida, tierra de oportunidades', una estrategia impulsada por las principales instituciones del territorio para transformar la economía provincial, atraer inversiones y retener talento. El modelo apuesta por una economía verde, circular y digitalizada, aprovechando los recursos naturales y las capacidades productivas de Lleida.

"Tenemos mucho capital natural y queremos una economía verde, circular y naturalmente, porque no puede ser de otra manera en estos tiempos en los que estamos, altamente digitalizada", explica Boixadera.

Agricultura regenerativa y transformación agroalimentaria

Durante la entrevista en Onda Agraria, Ramón Boixadera también ha explicado otras iniciativas que la Diputación está presentando en el Agro Valley Tech Innovation Forum. Entre ellas destaca 'Lleida Alimenta', un proyecto que promueve la agricultura regenerativa para mejorar la salud de los suelos, utilizar el agua de manera eficiente y adaptar los cultivos a las condiciones derivadas del cambio climático.

"En este proyecto se fomenta de forma muy sintética la agricultura regenerativa para no explotar los suelos, hacer un uso eficiente del agua y de los cultivos, incrementar la productividad y que de alguna forma se adapten mejor los suelos a las condiciones del cambio climático que estamos viviendo", subraya el director.

La iniciativa también pretende impulsar las industrias de transformación agraria para aportar un mayor valor añadido a los productos agroalimentarios de la provincia y contribuir a la industrialización del sector primario. Ambos proyectos forman parte de la estrategia de transformación económica de Lleida, que busca aprovechar los recursos del territorio para generar nuevas oportunidades de negocio, reforzar el tejido empresarial y favorecer el desarrollo económico tanto del sector agrario como del forestal.

Con el apoyo de la Diputación de Lleida.

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