Vicente Roig, alcalde de Sant Josep de sa Talaia: "La sal nos ha ubicado desde hace siglos en el mapa internacional y en el Mediterráneo"

El alcalde de Sant Josep de sa Talaia, Vicente Roig, ha conversado con Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan sobre la tradición salinera de su municipio en una entrevista realizada en el marco del programa especial que Onda Agraria ha realizado desde Sant Jordi de ses Salines.

Durante la entrevista, el alcalde ha reivindicado la importancia de dicha celebración como una manera no solo de recuperar y conocer las raíces que vinculan a sus oriundos al municipio, sino también de divulgar la tradición salinera relacionada con la isla desde hace aproximadamente siete siglos.

"La sal nos ha ubicado desde hace siglos en el mapa internacional y en el Mediterráneo"

"Antes de la llegada del turismo, quien quería tener un poco de economía venía a trabajar a las salinas porque el resto era economía de subsistencia", ha dicho el alcalde para explicar que la explotación de las salinas fue durante décadas una de las principales actividades económicas de la zona. Antes de que el turismo se convirtiera en el motor de la isla de Ibiza, esta agricultura de subsistencia y el trabajo en las salinas eran lo que aportaba los ingresos a las familias. En ese sentido, "Las sal nos nos ha ubicado en el mapa internacional y en el mapa del Mediterráneo".

Una Fira de la Sal que combina historia, divulgación, gastronomía y entretenimiento

A pesar de que la Fira de la Sal tiene a las salinas y la propia sal como hilo conductor, es mucho más. El alcalde ha explicado que en estos tres días y medio de feria, se mezclan historia, divulgación para los más pequeños, extracciones de sal para que la gente las vea y gastronomía: "Haremos un paseíto tras degustar los "ossos amb col" (huesos con col) ". "Es una feria un poco distinta. Cada media hora hay actividades diferentes", ha asegurado.

La importancia del sector agroalimentario y la combinación de producto y turismo

Durante la entrevista, Roig también ha puesto en valor el sector agroalimentario de Sant Josep de sa Talaia, que cuenta con unas 3.000 hectáreas de explotación agraria, unas 200 explotaciones de autoconsumo y cerca de 190 explotaciones ganaderas. También ha celebrado la incorporación de jóvenes agricultores y ganaderos que están recuperando las tierras trabajadas por sus abuelos y ha reivindicado el producto local.

"Los hoteles y la restauración le dan ese punto de valor a todo el producto agroalimentario de nuestra isla y de nuestro municipio en particular. Porque quien se precie y quien quiera tener ese punto de distinción tiene que usar el producto local. Nuestro producto local es de muchísima riqueza", ha explicado.

"Turismos tenemos muchos; el producto y el turismo, solo nosotros"

En esa defensa de la conexión entre ese producto local y el turismo, el Ayuntamiento impulsa mercados, ferias y actos promocionales para facilitar la comercialización de alimentos y platos locales como la patata roja ibicenca, la sobrasada, la frita de pulpo, o el "frit pagés".

En definitiva y, tal y como ha explicado, Sant Josep de sa Talaia tiene la combinación perfecta entre turismo y producto.

Con la colaboración del Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia.

Escucha el programa especial de Onda Agraria

Onda Agraria 17-10-2026