Onda Agraria viaja a la isla de Ibiza para descubrir la X Fira de la Sal de Sant Josep de sa Talaia

La sal forma parte de la historia y la identidad de la isla de Ibiza. Con motivo de la décima edición de la Fira de la Sa, Onda Agraria se desplaza hasta Sant Josep de sa Talaia para acercar a los oyentes una tradición profundamente vinculada al paisaje y a la vida de la isla.

Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan grabarán el programa en el salón de actos de las oficinas municipales de Sant Jordi de ses Salines. Un especial Onda Agraria que se emite el sábado 17 de octubre de 06:00 a 07:00, y que contará con protagonistas de la celebración y abordará los oficios vinculados a la extracción de sal, así como el valor de este legado para el municipio y sus habitantes.

Fira de la Sal | santjosep.net

La Fira de la Sal, una mirada a la tradición de la isla de Ibiza

La X Fira de la Sal será el hilo conductor de una edición dedicada a conocer cómo se conserva y se transmite la cultura salinera. El programa recorrerá las historias y los trabajos que han mantenido viva esta actividad.

También habrá espacio para los productos agrarios y la cocina tradicional de Sant Josep de sa Talaia, dos formas de descubrir el territorio a través de sus sabores y de quienes los mantienen.

Fira de la Sal | santjosep.net

Programa especial desde Sant Jordi de ses Salines

Entre las entrevistas previstas figura Vicente Roig, alcalde de Sant Josep de sa Talaia, con quien hablaremos de la feria y de su importancia para el municipio.

Fira de la Sal | santjosep.net

La grabación tendrá lugar el viernes 16 de octubre a las 17:00. Quienes quieran asistir como público pueden escribir a ibiza@ondacero.es. Las plazas son limitadas.

Puedes escuchar este programa especial de Onda Agraria el sábado 17 de octubre, de 06:00 a 07:00, en Onda Cero, ondacero.es y a través de nuestra app.

Con la colaboración del Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia.