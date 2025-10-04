Ángel Ortega, gerente del Consejo Regulador de la DO La Mancha sobre la evolución del mercado: "La tendencia viene hacia lo que producimos"

La séptima Fiesta de la Vendimia de la Denominación de Origen La Mancha, que Onda Agraria ha celebrado desde la Cooperativa El Progreso de Villarrubia de los Ojos, sirvió de escenario para analizar el presente y el futuro del sector vitivinícola. El gerente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Mancha, Ángel Ortega, destacó la irregularidad de la campaña, con descensos de producción que varían según la zona. En la Mancha conquense, por ejemplo, la reducción ronda el 20-25%, mientras que en otras áreas la caída ha sido aún más pronunciada.

Ortega subrayó que el gran reto está en los mercados internacionales. Recordó que la D.O. La Mancha ha estado experimentando su mayor crecimiento en la exportación, pero que el panorama ha cambiado radicalmente en los últimos años. "El mercado chino se ha tambaleado por completo", lamentó, señalando que la caída del consumo en ese país ha afectado por igual a varios países. Aun así, destacó el buen comportamiento de Japón, Corea, el sudeste asiático y varios países iberoamericanos, especialmente Brasil, que con el acuerdo de Mercosur se perfila como un destino estratégico.

El gerente apuntó también a la guerra de Ucrania como otro de los factores que han alterado las ventas. Rusia, que era un comprador relevante, ha reducido sus adquisiciones tanto directas como indirectas a través de otros países europeos. Alemania, el principal mercado de la D.O., mantiene su posición, aunque con descensos en el consumo.

Optismo con la evolución del mercado

En cuanto a tendencias de consumo, Ortega señaló la creciente demanda de vinos de baja graduación y sin alcohol, aunque precisó que estos últimos no pueden acogerse a la denominación de origen. La D.O. ha registrado la marca Petit Quixote para los vinos de baja graduación, que considera una herramienta de futuro para las bodegas. "La tendencia viene a lo que producimos aquí: vinos ligeros, frutales y frescos, con menos madera, y el cambio hacia el blanco es una oportunidad que debemos aprovechar", afirmó, reivindicando la variedad airén como un patrimonio en alza.

el cambio hacia el blanco es una oportunidad que debemos aprovechar

El dirigente concluyó destacando que el desafío para los viticultores manchegos está en orientar su producción hacia estas nuevas demandas de mercado, reforzando la imagen de calidad y aprovechando el peso de la D.O. La Mancha, la mayor superficie vitivinícola del mundo bajo una misma indicación geográfica.