Jesús Casanova, presidente de la Cooperativa El Progreso: "Ha sido una vendimia muy corta pero de calidad extraordinaria"

Onda Agraría ha celebrado la VII Edición de la Fiesta de la Vendimia desde la Cooperativa El Progreso de Villarrubia de los Ojos, donde han hablado con su presidente, Jesús Casanova. El presidente ha comenzado la entrevista con un balance de la temporada que ha calificado de una cosecha "muy corta", cercana al 35-37% menos de lo previsto.

Casanova ha explicado que las estimaciones iniciales ya apuntaban a una reducción, pero finalmente se han recogido solo 57 millones de kilos de uva frente a los 92 del año pasado."Esperamos un año comercialmente muy sufrido, porque cuando hay poca cosecha el valor sube, pero todo se vuelve mucho más rugoso", señaló.

A pesar de la escasez, la calidad de la uva es extraordinaria. Con menos carga en las cepas, los frutos presentan mayor concentración de polifenoles, azúcares y acidez, lo que dará vinos ricos y aromáticos. Casanova se mostró convencido de que la Denominación de Origen Mancha calificará la añada como extraordinaria.

Auge de los vinos blancos y sin alcohol

La cooperativa, que destina el 90% de su producción al granel, mantiene también una línea de vinos envasados bajo las marcas Ojos del Guadiana y Viña Setar, con referencias que van desde los blancos clásicos hasta las tendencias más modernas, incluidos vinos de baja graduación y sin alcohol. "Cada vez se consume más vino blanco y productos 00; no son lo mismo que el vino tradicional, pero se les parecen mucho y están ganando aceptación", explicó el presidente.

El impacto de los aranceles en el vino

En cuanto a la comercialización, El Progreso mantiene como mercado principal el nacional, con fuerte presencia en Castilla-La Mancha y otras regiones, pero exporta también a Europa —donde destacan los países nórdicos y Alemania—, a Estados Unidos, con un notable éxito en Nueva York, New Jersey y Florida, y a Asia, donde China ha perdido peso frente a Japón, Corea o Taiwán.

Respecto a los retos internacionales, Casanova recordó que el régimen arancelario impuesto por la Administración Trump afectó de manera desigual al sector. Aunque el impacto directo fue de un 5%, "generó una sensación muy negativa" y redujo temporalmente las compras. También destacó el potencial de los mercados del sur con el acuerdo Mercosur, aunque advirtió de la compleja burocracia: "Es como un tango, hasta que no lo controlas cuesta mucho bailar".

El presidente concluyó subrayando la importancia de aprovechar esta vendimia de calidad, a pesar de las dificultades de volumen, y confió en que el esfuerzo conjunto de viticultores y cooperativa se traduzca en mejores oportunidades comerciales para el futuro.