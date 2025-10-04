El consejero de Agricultura de Castilla La Mancha pone el foco en Mercosur para el mercado del vino: "Es una alternativa interesantísima"

Durante el programa especial de Onda Agraria desde la cooperativa el Progreso, Pablo Rodríguez y Soledad de Juan también han conversado con el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Julián Martínez Lizán. El Consejero ha coincidido en el análisis que ya hacía en el presidente de la Cooperativa, Casanova, y ha confirmado que la vendimia 2025 será una de las más cortas de las últimas décadas.

La escasez de volumen, sin embargo, contrasta con la calidad del fruto. El consejero destacó que las condiciones meteorológicas han permitido obtener parámetros excepcionales, lo que augura vinos de gran calidad. A esta situación se suma la baja disponibilidad de existencias de la campaña pasada, lo que, unido a la alta demanda, ha provocado un incremento en los precios de la uva desde los primeros días de la recolección.

Martínez Lizán recordó la importancia del sector vitivinícola en Castilla-La Mancha, que supone un 5% del PIB regional y del que dependen directamente más de 80.000 familias. Con 437.000 hectáreas de viñedo —casi la mitad en secano y un 60% en cultivo en vaso—, el consejero reconoció las dificultades que afrontan los viticultores, desde la falta de mano de obra hasta la imposibilidad de mecanizar gran parte de las explotaciones. "Es un verdadero hándicap mantener el cultivo en estas condiciones, más aún cuando el precio de la uva no siempre compensa los costes", señaló.

El objetivo enfocado hacia Mercosur

El consejero subrayó el esfuerzo de modernización del viñedo en la última década, con cerca de 100.000 hectáreas reestructuradas desde 2015 gracias a los programas de apoyo regional y europeo. También puso en valor el peso del comercio exterior: en el primer semestre del año, las exportaciones de vino alcanzaron los 506 millones de euros, un 0,5% más que en 2024, con ventas en 160 países. "Somos la región con más figuras de calidad en el vino, con 25 denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas, y nuestro producto está llegando cada vez más lejos y a mejor precio", aseguró

De cara al futuro, Martínez Lizán insistió en la necesidad de seguir ampliando mercados, con especial atención al acuerdo Mercosur, que podría abrir la puerta a millones de consumidores en Brasil, y al creciente interés en varios países asiáticos. También abogó por la eliminación de aranceles para los productos agroalimentarios, al considerar que penalizan injustamente tanto a productores como a consumidores.