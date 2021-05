Elena Gijón: "Semana horribilis para el Gobierno"

Semana horribilis para el Gobierno. Desde el martes pasado... ha perdido las elecciones en Madrid, la Airef le acusa de no concretar sus medidas económicas y de que el paro va a subir más de lo previsto. No hay autonomía o partido que no haya clamado contra la deserción de responsabilidades en el caso del estado de alarma.

Pedro Sánchez quiere controlar la federación andaluza a pesar de Susana Díaz. Para protege a su candidato Juan Espadas concluye que mejor no hablar de indultos, que el independentismo se ve particularmente mal en Andalucía y no hay que perjudicar al candisdato oficial Espadas. ERC va a tener que esperar y ya veremos cómo se lo toman los socios de Junqueras.

Y para rematar el martes, el portavoz municipal del partido en Madrid reconoce en Onda Cero que están en contra de condecorar al historiador Trapiello aunque reconoce Pepu Hernández que no ha leído nada suyo como para saber explicar por qué. El paraíso.