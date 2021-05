el análisis de Elena gijón

Elena Gijón: "El PSOE anda a la búsqueda de un chivo expiatorio para explicar lo que pasó en Madrid"

Elena Gijón critica en Noticias mediodía que el PSOE esté buscando a alguien para echar la culpa de lo que ha pasado en Madrid y recuerda que no se puede corregir lo que has hecho mal y piensas que no has cometido ningún error.