Elena Gijón: "Un año del primer positivo por coronavirus en España y así, una tras otra, hemos llegado al día de hoy"

Es verdad que hoy deben haberlo escuchado hasta la saciedad... Les estamos contando que se cumple un año del primer positivo por coronavirus en España, el de un turista alemán en La Gomera.

En aquellos días, se dispararon los precios de las mascarillas mientras el Gobierno decía que no eran necesarias (luego supimos que lo que no había era suministro) conocimos que en los puestos fronterizos la policía había empezado a repartir las protecciones (luego el responsable de riesgos laborales fue despedido por alarmar) y veíamos como en Italia los casos se disparaban exponencialmente pero nos decían que meter a la población en casa aquí era casi una hipótesis lejana que no merecía ningún tipo de protocolo preventivo. Y así, una tras otra, hemos llegado al día de hoy.