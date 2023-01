Elena Gijón: "Sánchez podría decir 'Te debo una Santiago Abascal'"

Hay favores que no están pagados. Y el que Vox le ha hecho a Pedro Sánchez con el aborto en Castilla y León es de los que le pueden hacer exclamar al presidente del Gobierno, con toda la razón, "te debo una Santiago Abascal".

Con los ex sediciosos desafiantes, los malversadores que se frotan las manos pensando en cómo se va a reducir sus condenas, violadores y abusadores beneficiados por una ley que el ejecutivo no cambia porque Podemos no le deja. El Gobierno se lanza un tromba contra una norma autonómica que la verdad es que no venía a qué. Una propuesta que le da voz a ministros ausentes.

Irene Montero, muda para cambiar su ley, habla de lo gravísimo que es lo que Vox pretende en Castilla y León. Darías, candidata y ministra, desaparecida hace días, clamando contra la norma. Insisto. Seguro que Sánchez hoy está dispuesto a pagarle el aperitivo o algo más a Abascal.