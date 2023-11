Elena Gijón: "Los que cumplen se preguntarán por qué se han convertido en pagafantas"

Informe de Fedea sobre fiscalidad en España. Y su conclusión es a la vez lógica y preocupante. Sostiene que la condonación de la deuda a Cataluña pactada por el Gobierno con los independentistas provocará indisciplina fiscal. Nada que cualquiera con dos dedos de frente no se haya planteado.

Es decir, si no cumples con tus obligaciones, si no puedes salir a los mercados y es el Gobierno el que te financia, si aun así así sigues utilizando el dinero que te dan para lo que no debes y al final todo te lo perdonan, es evidente que los que cumplen con las normas se preguntarán por qué ellos, los que hacen bien las cosas, se han convertido en unos pagafantas.

Pues a eso sólo hay una respuesta. Porque la solidaridad interterritorial es imprescindible aunque el Gobierno mime a los que piensan que están por encima de los demás.