Elena Gijón: "El presidente no aclara y su ministro de Interior no sabe nada. Todo el mundo lavándose las manos"

¿Qué relación tenía el presidente del Gobierno con Víctor de Aldama? ¿Conocía y trataba Pedro Sánchez al empresario muñidor de una trama en la que Ábalos tenía un papel principal según el juez?

Son preguntas pertinentes, entre otras razones, porque sabemos que Aldama pretende cobrar a la familia Hidalgo, propietaria de Air Europa, una comisión por los servicios prestados por lograr el rescate de la compañía...Y ese rescate necesitaba el visto bueno tanto del presidente del Gobierno como de la vicepresidenta económica Nadia Calviño.

Siempre hay que acudir a la fuente. Por eso en las últimas horas se le ha vuelto a preguntar al presidente sobre su relación con el empresario y sobre la sustitución de Ábalos. Sobre Aldama, nada. Sobre Ábalos, que se lo llevó por delante la pandemia...

No ha aclarado si cuando dice pandemia realmente quiere decir mascarillas. El presidente no aclara y su ministro de Interior no sabe nada. Todo el mundo lavándose las manos.