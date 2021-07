Elena Gijón: "Otro día de récord en el precio de la electricidad; y lo que queda, que el Gobierno dice que esto va a durar meses"

De otro día de récord en el precio de la electricidad. Y lo que queda, que el Gobierno ha dicho que esto va a durar meses...incluidos estos en los que los aires acondicionados están a pleno rendimiento.

Récord también de deuda pública, el dinero que pide el Estado y que algún día habrá que devolver aunque sean nuestros nietos: En junio hemos demandado 13.000 millones más, por lo que la factura asciende a los 1'4 billones de euros. Y una plusmarca más...el índice de contagios COVID que vuelve a repuntar con una incidencia media de 600 casos por cada 100.000.

Claro que el gobierno debe pensar que son ganas de ser agoreros. Porque la la luz, ya están estudiando la solución, (otra cosa es lo que tarden en dar con ella); la deuda nos la compra el Banco Central Europeo como si no tuviéramos que devolverla y el repunte no parece peligroso. Porque si lo fuera a buen seguro que el presidente del gobierno no se habría ido de viaje a Sillycon Valley en plena quinta ola.