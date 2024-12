Elena Gijón: "Nuestra tasa de desempleo es inasumible"

Es un dolor de muelas. Nuestra tasa de desempleo es inasumible. Seguimos doblando la de la Unión Europea. Y ya no sirven los intentos de maquillar la realidad. No vale para nada que la ministra Yolanda Díaz haga hincapié en que el paro ha bajado en 16.000 personas. Porque, la verdad, es que es la menor caída en un lustro. Y porque además se han destruido 30.000 puestos de trabajo. Hoy Cáritas eleva la cifra de personas vulnerables en España. Un millón más. Nueve millones en total. Y mientras las cosas de comer siguen renqueando, los movimientos de hoy del gobierno no tienen que ver con la economía. Tienen que ver con la construcción de una guardia pretoriana alrededor del presidente para los meses duros que se vienen en lo político y en lo judicial.

