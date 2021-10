Elena Gijón: "Jóvenes de España que tenéis ingresos ridículos, según el Gobierno, estáis de enhorabuena"

Jóvenes de España que tenéis ingresos ridículos....según el Gobierno estáis de enhorabuena. Recibiréis 250 euros brutos de vuestros impuestos y de los de vuestros padres para que podáis dejar la casa que compartís con ellos.

Es cierto que os van a dar una cantidad muy escasa con una mano y con la otra van interferir en la propiedad privada de los que compraron un piso como manera de ahorro. Pero claro, electoralemente la operación promete una rentabilidad notable para un determinado electorado. No de un trabajo digno con sueldos decentes para que podáis vivir sin ayudas, no, de eso no se ha hablado. Por cierto, haced bien las cuentas. Que hay que pagar los recibos, incluido el de la luz....y ahí, de momento, solución ninguna.