VÍDEO Entrevista completa con Artur Mas en Más de uno

Con Carlos Alsina

El ex president catalán, Artur Mas, explica en Más de uno si se presentaría a elecciones si le condenan por desobediencia y prevaricación en la consulta del 9-N. "No me descarto como posible candidato del Partido Democrático Catalán; y nadie debería autodescartarse", comenta. "El juicio contra mí no tiene base legal sino política. Se nos persigue por nuestras ideas", declara. Asegura que llegarán hasta las últimas instancias para demostrar que no hubo delito en la consulta soberanista.