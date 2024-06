Alsina: "Para Feijóo la cuestión fundamental es que el domingo no haya gatillazo del PP en las urnas"

Tras las elecciones al Parlamento Europeo que se celebran este domingo 9 de mayo, se plantean varios escenarios en el caso de que el Partido Popular triunfe mayoritariamente sobre el PSOE.

Posibles escenarios tras las elecciones europeas

Uno de ellos es que Pedro Sánchez adelante las elecciones generales ante la imposibilidad de sacar adelante proyectos legislativos clave como son los Presupuestos Generales del Estado. Con esto, podría dar por "cumplida su misión" después de neutralizar el independentismo en Cataluña al no tener mayoría absoluta, opina Susanna Griso.

El otro escenario es que sea el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien "tenga la tentación de presentar una moción de censura a la que se sume Junts", considera la directora de 'Espejo Público'.

Feijóo busca que no haya gatillazo del PP en las urnas

Al margen de cuál era la intención real de Feijóo al plantear un escenario de moción de censura, Alsina opina que esta estrategia no le haría perder "ni un solo voto". Asimismo, no entiende cuál es la controversia y cree que lo que el líder del PP busca es movilizar a los votantes para que le voten el domingo y no a Vox.

"En su cabeza, la cuestión fundamental es que el domingo no haya gatillazo del PP en las urnas", dice el director de 'Más de uno'. Así, Feijóo quiere poder presentar una victoria que le permita decirle a Sánchez "la sociedad ya no está con usted", lo que podría forzar el adelanto electoral.