Alfredo Pérez Rubalcaba: "ETA lo deja en 2011 porque se había roto lo que la mantenía viva, su gran apoyo social en Euskadi"

Entrevista en Más de uno

El exministro del interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, analiza en Más de uno el anuncio de la disolución de la banda terrorista ETA. "Llevan siete años intentando hacernos creer que lo dejan porque quieren, cuando en realidad lo hacen porque no les ha quedado más remedio que cerrar la barraca", comenta. Sobre las negociaciones con ETA, destaca que "no admitían no ser los interlocutores políticos" porque "no querían dialogar, sino imponer y sacar rédito político".