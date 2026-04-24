‘Más de uno’ pone el foco en la nueva cultura financiera de la mano de JP Financial

Este lunes 27 de abril, en Más de uno hablamos con Javier Rumbo y Pedro Muñoz, CEOs de JP Financial, una firma que nace con la misión de democratizar el acceso al conocimiento financiero y ayudar a que cada vez más personas entiendan mejor qué ocurre con su dinero.

De la mano de Carlos Alsina, el programa se acercará a una conversación que pondrá sobre la mesa una idea central: la necesidad de construir una nueva cultura financiera, basada en la pedagogía, la transparencia y la autonomía. En un contexto en el que conceptos como la inflación, los tipos de interés o los productos bancarios siguen resultando lejanos para buena parte de la ciudadanía, JP Financial reivindica un lenguaje comprensible para traducir lo complejo sin perder rigor.

Más pedagogía, menos miedo a las finanzas

Durante las entrevistas se avanzarán algunas de las claves de esa filosofía que resume la firma con una idea clara: "Entender para poder". Rumbo y Muñoz explicarán por qué consideran que comprender las finanzas es el primer paso para tomar decisiones con libertad y confianza, y por qué su propuesta pasa por ofrecer herramientas que permitan decidir por uno mismo, sin depender de mensajes opacos ni de una excesiva intermediación.

También habrá espacio para conocer cómo una comunidad de más de 200.000 seguidores en redes sociales ha respaldado este modelo divulgativo. Para sus fundadores, esa cifra no es una meta, sino el punto de partida para impulsar una relación más cercana, consciente y útil con el ahorro, la inversión y la gestión del patrimonio.

Javier Rumbo y Pedro Muñoz, CEOs de JP Financial | JP Financial

'Más de uno', con JP Financial

En este especial Más de uno, trazaremos algunas pinceladas sobre el papel de JP Financial como “marca-puente” en el ámbito financiero: hacer visibles oportunidades, explicarlas con claridad y facilitar que las personas puedan valorarlas con criterio. Una mirada que apuesta por desterrar el miedo al desconocimiento económico y por reforzar la confianza a largo plazo.

Puedes seguir el programa en directo este lunes 27 de abrir a partir de las 07:00 en Onda Cero, nuestra web y app

Con el patrocinio de JP Financial.