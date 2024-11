El Criticón, con Nacho Ibernón

’Urgencias’, ‘Friends’, ‘Lost’… y siempre ‘Mad Men’

‘Urgencias y ‘Friends’ cumplen 30 años en este 2024, ‘Perdidos’ y ‘Mujeres Desesperadas’ cumplen 20 que no está mal… dios, qué nostalgia todo. Bueno, pues la sección de esta semana va dedicada a ‘Mad Men’, que en verano cumplirá 17 años como 17 soles desde su estreno. Qué pasa. La sección es de El Criticón y hace lo que le da la gana. Venga, dispongámonos a escuchar una semana más en ‘La Cultureta Gran Reserva’ a la gran pianista Isabel Vázquez, que acompañará al piano una noche más al crítico de referencia del mundo de las ondas. Karaoke: Me siento a ver una serie pongo Netflix y ZAS Allí está Don, fumando un Lucky Strike, con gafa y Cadillac, la verdad es que todo bastanteeeee guay Pedazo de man, qué complejo, vaya look tan chic Estoy flipando en el sofá, sintiendo de verdad. Y noto que con ‘Mad Men’ Todo en mi vida está bien. Y en el downtown se prenden los neones, Gillete, Heinz, Warner Brothers, Suenan Rolling Stones. Tú haz caso a Don, Joanny, Roger, Betty, Kodak y Avon Cosmetics, bébete un Old fashion. No sufras, nena, tu rollo está en Nueva York. Peggy sale el sol, no mires atrás, que ahí está Pete, Megan en L.A. (…)