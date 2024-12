El Criticón, con Nacho Ibernón

Navidad Cultureta 2024, the song

Hola amics. ¿Preparados para la canción de navidad de La Cultureta un año más? ¿Sí? En esta noche tan especial nos acompaña al piano Isabel Vázquez. Canta ejemplarmente mal el Criticón de la Gran Reserva. Un fuerte aplauso para ellos. Lyrics: Así es, es Navidad Todos dicen que mola Saca el champán Haz la lista de regalos En la cena, tu cuñada de Cornellá Oh yeah Suelta mierdas culturetas Holocausto, Gustav Klimt Bogdanovich Shostakovich o Matisse Tú diles Austen, Tiziano, Bette Davis, Sidney Pollack, O una random de John Ford Una de, una de, una de… John Ford Menciona King Kong Diles que te encanta la Iliada Vaya mierda el Joker 2. Lady Ga, Lady Ga, Lady Ga…rrafón Hace frío, es tarde ya Los niños dicen juguemos Yo digo no Me voy al cuarto de la plancha Me pongo un rato mi podcast Y lo flipo otra vez Sólo quiero Hichcock, Bergman Frida Kahlo, Harper Lee Tan difícil de pillarlo es para ti No quiero licor No quiero bombones ni trufitas Solo quiero Arthur Rimbaud ArthurRimbaud, ArthurRimbaud, ArthurRimbaud… Rimbaud Tú dame Orson Wells Prefiero la Callas, Chopin, Verdi Muy Muy Mal Gladiator 2 Russel Crowe, Russel Crowe, Russel te has librau Somos culturetas, Marchantes, poetas, Gente cultivada, Repipis, gafachoflas, intelectuales de las ondas, peña molona, referencia, faro, prescriptores, líderes de audiencia… Tú diles Juan Gris, Machado, Clarín y Mary Shelley Kubrick, Oliver Stone. Oliver, Oliver, Oliver… Stone Denzel Washington, Serrat, Charles Chaplin, Dostoievski Cher, Harrison Ford CherHarri, CherHarri, CherHarri… son Ford