El Criticón, con Nacho Ibernón

Dos series cotidianas que son buenísimas/tremendas

Esta semana El Criticón de La Cultureta Gran Reserva quiere volver a la televisión, medio que tiene algo descuidado, y recomienda dos series de estreno. Escucharemos en primicia sus teasers, que son bastante ilustrativos. El experto recomienda fuertemente las dos producciones. No existen. Bueno sí. Bueno no. Bueno no sabemos. ¡Adelante! Sinopsis 1: El mundo asiste convulso a una nueva era. El apocalipsis ha llegado. Primero fueron los inmigrantes comiéndose a los gatos y ahora esto. Un monstruo naranja ha tomado La Casa Blanca. El niño de Elon Musk aprieta el botón rojo, corretea por el despacho oval como un diablo. El Golfo de América crece, Putin es bueno, Zelenski caca, malo. Vámonos al Resort de Gaza, que hay tumbonas que lo flipas. ‘Distopía planetaria’, muy pronto en Netflix. Sinopsis 2: En un país lejano, en el que nunca se pone el sol, vive un señor con flequillo que domina un país enterillo. Lleva gafa, que te estafa. Vino y se fue el muy culé, nunca ha estado demodé. Máximos mandatarios globales se citan con el señor Modales, negocian y le ruegan, discuten con él presupuestos, amnistías, identidades, fronteras, supuestos. SkyShowtime presenta a Carles Puigdemont en la nueva miniserie ‘Presidente por sorpresa'. Una producción de Moncloa Entertainment con Toni Comín y Santos Cerdán, que son el dúo corchopán. ¿Miriam Nogueras? Pues te cierro las fronteras.