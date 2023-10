'El Criticón' con Nacho Ibernón

‘El Chavo del 8’, ‘El Chapulín Colorado’… Oda a ‘Chespirito’

En este 2023 pendenciero se cumplen 50 años del nacimiento de dos de las mejores sitcoms de todos los tiempos: ‘El Chavo del 8’ y ‘El Chapulín Colorado’, datadas de 1973. Fueron pioneras y frescas, un grifo chorreante de humor del que todavía seguimos bebiendo a morro muchos de nosotros. Qué vergüenza que tenga que venir este criticón para colocar en el lugar que se merece a este mexicano gigante, a este hombre bueno, padre de dos obras mayores y gemelas. Hablamos por supuesto de Roberto Gómez Bolaños, ‘Chespirito’. No contaban con mi astucia, lo sospeché desde un principio, fue sin querer queriendo, síganme los buenos, que no panda el cúnico, ay cállate cállate que me desesperas… chanfle.