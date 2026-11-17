Ketty Garat ha puesto el foco en la necesidad de abordar el fenómeno migratorio desde una perspectiva que combine el respeto a los derechos humanos con la capacidad de gestión de los gobiernos. Durante su intervención en Más de uno, la periodista ha advertido de que la presión sobre los servicios públicos y la vivienda está condicionando cada vez más la percepción ciudadana de la inmigración.

"El problema no es inmigración sí o inmigración no, que es lo que de manera binaria o maniquea algunos partidos políticos están poniendo encima de la mesa. El problema es cómo se hace", ha defendido Garat, que ha insistido en que el debate debe superar los planteamientos simplistas y centrarse en cómo gestionar los flujos migratorios.

El crecimiento demográfico de África, un desafío para Europa

La periodista ha recordado que las previsiones demográficas apuntan a que la población africana podría duplicarse de aquí a 2050. Un dato que, según ha explicado, ya manejaban los expertos en flujos migratorios con los que tuvo contacto durante su formación en Defensa Nacional.

Garat ha señalado que este escenario obliga a pensar en el fenómeno migratorio a largo plazo y ha advertido de que no puede abordarse únicamente desde la perspectiva de impedir las llegadas. A su juicio, la cuestión fundamental es cómo gestionar una realidad que previsiblemente tendrá una dimensión cada vez mayor.

La saturación de los servicios públicos alimenta el rechazo a la inmigración

Uno de los aspectos en los que más ha incidido la periodista es el impacto que la presión migratoria puede tener en la percepción de los ciudadanos. Garat ha señalado que cada vez hay más personas que expresan su malestar porque consideran que los recursos disponibles no son suficientes para atender la demanda.

En concreto, ha mencionado los colegios, los centros de salud, los servicios públicos y el acceso a la vivienda como algunos de los ámbitos en los que se percibe esa saturación.

La periodista ha defendido que ignorar esta realidad dificulta un debate honesto sobre la inmigración y ha reclamado que las políticas públicas tengan en cuenta tanto la dimensión humanitaria como la capacidad efectiva de acogida y gestión.

La contundencia de las políticas migratorias condiciona los flujos

Garat también ha puesto sobre la mesa otro elemento que considera determinante: las diferencias entre las políticas migratorias de los países europeos. Según ha explicado, los flujos de población pueden desplazarse hacia aquellos territorios cuyas legislaciones y mecanismos de control resultan menos contundentes.

Para ilustrarlo, ha recordado los movimientos migratorios que se produjeron en distintos momentos entre Libia, Siria e Italia, y ha apuntado que los expertos estudian cómo las decisiones de los legisladores pueden influir en las rutas migratorias.

En este sentido, ha cuestionado la falta de continuidad y firmeza de algunos gobiernos a la hora de afrontar el fenómeno y ha insistido en que la discusión no debería reducirse a estar a favor o en contra de la inmigración, sino a determinar qué políticas permiten gestionarla de manera eficaz y compatible con los principios humanitarios.