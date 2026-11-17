Fernando Trueba recibe a Carlos Alsina en su casa de Ciudad Lineal, en Madrid. El director lleva viviendo allí cuatro décadas, en una de las antiguas viviendas del proyecto urbanístico de Arturo Soria que todavía conserva parte de la esencia original del barrio. La visita de Más de uno tiene como punto de partida el documental en el que aparece Niño Josele, pero se convierte en una larga conversación sobre la vida y las inquietudes de Trueba: el cine, los libros, los discos, los recuerdos familiares y su pasión por la música.

La casa es la primera protagonista del encuentro. Alsina recorre con el cineasta algunas de las estancias y se detiene en los objetos que hablan de sus gustos y de las personas que han marcado su vida. Trueba explica que allí conviven fotografías de familiares y amigos, recuerdos de gente a la que admira y una importante colección de libros y discos. También muestra algunos de los materiales que conserva sobre uno de sus grandes referentes cinematográficos: Billy Wilder.

La admiración por Billy Wilder y los recuerdos de una vida dedicada al cine

La devoción de Trueba por Billy Wilder va mucho más allá de la admiración por sus películas. El director llega a conocerlo y conserva una fotografía junto a él, además de numerosos guiones, biografías y estudios sobre su obra. En una de las estanterías de su casa guarda buena parte de ese material, que reúne a lo largo de los años, en ocasiones durante sus viajes a Los Ángeles y Nueva York.

Entre los recuerdos que enseña a Alsina hay también fotografías familiares. Trueba habla de su padre y de sus tíos, y recuerda la familia numerosa en la que crece: son ocho hermanos. La describe como una casa divertida, en la que todos tienen que colaborar. Su padre, según cuenta, es un hombre conservador y religioso, pero también muy trabajador y acostumbrado a ayudar en las tareas domésticas.

La conversación permite conocer también cómo entiende Trueba su profesión. Frente a la idea del trabajo como una obligación, el cineasta explica que rodar una película es una actividad que le hace sentirse bien física y anímicamente. "Cuando hago una película no estoy trabajando, estoy disfrutando", afirma. Una forma de vivir el oficio que relaciona con el carácter vocacional del cine y con la satisfacción de poder dedicarse a aquello que le gusta.

Al hablar de Belle Époque, película cuyo guion surge de la amistad y de las reuniones con José Luis García Sánchez, Trueba recuerda que algunas de las mejores ideas nacen precisamente de esos encuentros en los que parece que no se está trabajando. Alsina bromea con la posibilidad de que aquellas comidas tengan que justificarse fingiendo que están haciendo algo productivo.

Una foto que Fernando Trueba se sacó con su ídolo el cineasta Billy Wilder | ondacero.es

Una película nacida de las conversaciones y de escuchar música juntos

El motivo central de la visita es el documental dedicado a Niño Josele, en el que el espectador puede descubrir con detalle cómo toca la guitarra. Trueba explica que la película tiene como esencia al guitarrista y su instrumento, pero también el viaje musical que propone: está rodada en España, Nueva York y Brasil, tres escenarios en los que Josele se enfrenta a músicas diferentes.

"Es un viaje para el que ve la película y lo fue para nosotros hacerla", resume el director. La idea toma forma durante meses de conversaciones y de escuchas musicales compartidas. En la habitación de la casa donde se encuentran Alsina, Trueba y Josele se gestan ya varios discos y también el proyecto de la película.

El cineasta cuenta cómo trabajan: él se sienta frente al ordenador y pone distintas músicas para que Josele las escuche. A partir de ahí surgen las conversaciones, las propuestas y las discusiones sobre qué incluir. No son un par de reuniones aisladas, sino tardes sucesivas a lo largo del tiempo. El propio Josele confirma que Trueba siempre tiene algo nuevo que enseñarle y que suele descubrirle músicos y discos que no conoce.

La película es, por tanto, otro capítulo de una colaboración que viene de lejos. Ambos trabajan juntos en varios proyectos discográficos: desde un homenaje a Bill Evans hasta un trabajo de música brasileña con Chano y Estrella Morente, Amar en paz, además de otras experiencias en las que mezclan el flamenco con sonidos latinos, afroamericanos y cubanos.

"Un monstruo de la música": lo que Trueba admira de Niño Josele

La complicidad entre los dos queda especialmente clara cuando Alsina les propone que expliquen qué significa el uno para el otro. Trueba no escatima elogios al hablar del guitarrista. "Es un monstruo de la música", dice. Asegura que Josele tiene "toda la música del mundo en la cabeza", pero destaca especialmente su capacidad para convertir ese universo musical en algo que los demás puedan escuchar y disfrutar.

"Lo que es Josele es la belleza con la que saca eso fuera y nos lo regala a los que le escuchamos", añade.

La respuesta del guitarrista es igual de afectuosa. Cuando Alsina le pregunta quién es Fernando Trueba para él, Josele lo resume en una frase: "Primero es mi amigo, segundo es mi maestro y tercero la persona que más quiero". Una declaración que refleja la relación personal y artística que ambos construyen durante años.

De estudiar diez horas al día a disfrutar de la música

La conversación también se detiene en la disciplina que exige dominar un instrumento. Josele explica que, cuando es joven, puede dedicar entre ocho y diez horas diarias al estudio de la guitarra. Con el paso del tiempo, asegura, la relación con la música cambia: se mantiene el trabajo y la investigación, pero gana espacio el disfrute.

Para él, investigar significa también escuchar a otros músicos, conocer la historia de los estilos y buscar sus raíces. Pone como ejemplo el flamenco y la importancia de conocer a figuras como Ramón Montoya, pero también su acercamiento al jazz y a la música brasileña. Trueba interviene en distintos momentos para completar sus explicaciones y aportar referencias musicales.

Josele reconoce que ahora se encuentra en una etapa en la que conviven el disfrute y cierta sensación de desconcierto: tiene muchos proyectos en marcha y muchas preguntas. Trueba enumera algunos de sus compromisos: los conciertos de Paz, el disco en el que homenajea la música de Bill Evans y que cumple veinte años, las actuaciones vinculadas a la película y otro proyecto junto a Chucho Valdés.

Una guitarra en casa de Trueba y una actuación para los oyentes

La visita termina con una sorpresa para la audiencia de Onda Cero. Niño Josele coge una guitarra que tiene en casa de Trueba, aunque advierte de que hace tiempo que no la revisa y que incluso puede tener alguna cuerda rota. Es, explica el cineasta, la guitarra que aparece en la película.

Alsina le pide que toque y el guitarrista regala a los oyentes un fragmento de su música en directo. Una actuación que pone el broche a una mañana en la que la conversación sobre el documental sirve también para asomarse al mundo personal de Fernando Trueba: una casa llena de historias, una colección construida alrededor de sus admiraciones y una amistad con Niño Josele que da lugar a años de música compartida.

La despedida llega entre bromas sobre lo temprano que es para el guitarrista. Josele reconoce que necesita calentamiento y que su hora preferida para tocar llega mucho más tarde, incluso de madrugada. Trueba, por su parte, explica que suele acostarse alrededor de las dos, después de leer. Una última pincelada de la intimidad de una casa que abre sus puertas a los oyentes de Más de uno.