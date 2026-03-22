Especial 'Más de uno' en directo desde el Puerto de Almería

Este martes 24 de marzo, a partir de las 07:00, ‘Más de uno’ se emite en directo desde las instalaciones del Puerto de Almería, en una edición especial que pondrá el foco en uno de los proyectos estratégicos más relevantes para el futuro de la ciudad.

El programa, dirigido por Carlos Alsina, acercará a los oyentes los detalles de la primera fase de la integración puerto-ciudad, una actuación que ya permite disfrutar de un nuevo espacio abierto, accesible y pensado para la ciudadanía.

Primera fase de la integración puerto-ciudad del Puerto de Almería | Autoridad Portuaria de Almería (APA)

Esta intervención forma parte de un ambicioso proyecto global que abarca más de 6 hectáreas de dominio público portuario y una inversión total de 35 millones de euros, destinado a transformar el frente marítimo de Almería en un entorno moderno, sostenible e integrado en la vida urbana.

La primera fase, ya finalizada, ha supuesto la urbanización de cerca de 2 hectáreas en el entorno del Muelle de Levante, con materiales de proximidad como el mármol blanco de Macael, el granito o el travertino, combinados con superficies innovadoras que mejoran la eficiencia y la durabilidad de los espacios.

Además, se ha renovado la fachada de la sede de la Autoridad Portuariacon un diseño vanguardista inspirado en la silueta de una embarcación, reforzando el compromiso con la sostenibilidad y la eficiencia energética.

Un proyecto que transforma el frente marítimo de Almería

El proyecto también pone en valor el patrimonio histórico del puerto, con la recuperación de elementos emblemáticos como la locomotora Deutz de 1928 o el antiguo tinglado portuario, que se convierte ahora en un espacio versátil para uso ciudadano.

Locomotora Deutz de 1928 | Proyecto de integración puerto-ciudad del Puerto de Almería | Autoridad Portuaria de Almería (APA)

Durante el programa, conoceremos de primera mano todos estos avances con la participación de Rosario Soto, presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería.

Esta iniciativa de transformación del frente marítimo de la ciudad supone un paso decisivo para conectar el puerto con el centro urbano, y convierte esta zona en espacios sociales, inclusivos y sostenibles, siendo una actuación estratégica para el futuro de Almería, gracias a la coordinación interadministrativa de la Autoridad Portuaria de Almería, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Almería.

Proyecto de integración puerto-ciudad del Puerto de Almería | Autoridad Portuaria de Almería (APA)

Una transformación que continuará en los próximos años con nuevas fases que ampliarán la actuación hasta el Muelle de Levante y Las Almadrabillas, consolidando un modelo de ciudad más abierta, habitable y competitiva.

Almería, en plena transformación

La apertura del Puerto de Almería a la ciudad marca un antes y un después en la evolución de la capital almeriense, llamada a ser una de las grandes metrópolis del Mediterráneo por el potencial que atesora. Este proyecto de integración urbana supone el primer gran hito de una transformación más amplia que está redefiniendo su fisonomía y su futuro.

Un cambio que tiene su continuidad con actuaciones urbanísticas como la reforma integral de su calle más emblemática, El Paseo, para dar un mayor protagonismo al peatón; el soterramiento de las vías del tren, que va a terminar con la herida que divide la ciudad, avanzando así hacia una Almería más cohesionada; o la rehabilitación del Centro Histórico, donde esta ciudad milenaria hunde sus raíces.

Reforma integral de El Paseo | Proyecto de integración puerto-ciudad del Puerto de Almería | Autoridad Portuaria de Almería (APA)

La capital almeriense camina hacia una ciudad más conectada, amable, moderna y competitiva que, gracias a su crecimiento demográfico, talento, capacidad de emprendimiento y cultura empresarial, reflejado en su tejido agroalimentario o en su fortaleza turística, aspira a convertirse en uno de los referentes económicos del sureste español.

La catedral del Realismo Español está en Almería

En paralelo a esta transformación urbana, Almería vive también un momento especialmente brillante en el ámbito cultural. La ciudad se ha consolidado como uno de los grandes referentes del realismo en España gracias a la apertura del MUREC, Museo del Realismo Español Contemporáneo.

Ubicado en el emblemático edificio del antiguo Hospital Provincial Santa María Magdalena, este nuevo espacio se ha convertido en un punto de encuentro para el arte y la cultura, reforzando la identidad cultural de la provincia.

Impulsado por la Diputación de Almería y gestionado por la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino, el museo alberga una destacada colección permanente con 269 obras que recorren la evolución del realismo desde finales del siglo XIX hasta la actualidad.

MUREC, Museo del Realismo Español Contemporáneo | Autoridad Portuaria de Almería (APA)

Firmas como Sorolla, Zuloaga, Romero de Torres, Benlliure o Antonio López conviven con artistas contemporáneos como Andrés García Ibáñez, consolidando a Almería como un referente cultural.

Desde su apertura en marzo de 2024, el MUREC ha supuesto un auténtico revulsivo para la ciudad, no solo por su propuesta artística, sino también por la recuperación y puesta en valor del único edificio civil del siglo XVI que se conserva en Almería.

'Más de uno', en directo desde el Puerto de Almería

Sigue el programa en directo este martes 24 de marzo desde las 07:00 en Onda Cero, nuestra web y app.

Con el patrocinio de la Autoridad Portuaria de Almería Autoridad Portuaria de Almería, Ayuntamiento de Almería Ayuntamiento de Almería y Diputación Provincial de Almería Diputación Provincial de Almería