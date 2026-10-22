Edu García: "El realizador es otra forma de arbitraje"

Edu García ha aprovechado su comentario en Más de uno para reflexionar sobre las retransmisiones de los partidos de fútbol y el debate sobre quién decide qué imágenes llegan al espectador. El director de Radioestadio ha puesto el foco en las realizaciones televisivas, las repeticiones y los planos que se ofrecen durante los encuentros, en un contexto de creciente tensión competitiva.

"Quiero aprovechar este espacio, en esta emisora y en este grupo, para hablar de transmisiones, de realizaciones, de repeticiones, de ese contexto audiovisual", ha explicado García, que ha recordado la polémica surgida tras el partido disputado en el Bernabéu entre el Real Madrid y el Sevilla.

A raíz de aquel encuentro, ha señalado, volvió a cuestionarse quién decide qué imágenes aparecen en pantalla y si existe una mala praxis detrás del producto audiovisual que consume el espectador. "Volvimos a debatir si hay mala praxis en todo esto, si hay una mano negra o blanca detrás del producto que se consume", ha apuntado.

El periodista ha ironizado sobre el alcance que está adquiriendo el debate, hasta el punto de que, según ha bromeado, solo faltaría investigar quién coloca las cámaras en los estadios. "¿Sabemos quién arbitra el domingo? Alguno ya estará investigando quién será el realizador", ha dicho antes de rematar con una frase que resume su reflexión: "Rafa, que es otra forma de arbitraje".

García también ha situado esta discusión en el clima de rivalidad que rodea al fútbol español ante la cercanía del clásico entre el Barcelona y el Real Madrid. "Aquí vivimos en permanente tensión competitiva", ha señalado, antes de advertir de que la expectación por estos encuentros se prolonga durante días: "Los clásicos duran una semana o dos o tres o lo que tenga que durar, claro que sí".