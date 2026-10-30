Edu García, sobre la función del deporte tras la tragedia de Urda: "La distracción forzosa habrá que trabajarla día a día"

El deporte ha quedado en un segundo plano tras la tragedia ferroviaria que ha conmocionado a España. Así lo ha destacado Edu García, director de Radioestadio, en su comentario en Más de uno, donde ha puesto el foco en las condolencias, los homenajes y el esfuerzo de deportistas y aficionados por acompañar a las víctimas y sus familias.

"El deporte se ha contenido en estas horas de tragedia y de condolencia", ha señalado García, que ha destacado la decisión de la Federación de aplazar su competición de Copa y la actitud de deportistas y aficionados, que han sabido apartarse para dar prioridad a lo verdaderamente importante.

El periodista también ha recordado a las familias afectadas por el accidente, entre ellas la de la saltadora Julieta Gallego, que acababa de cumplir 24 años y viajaba en uno de los trenes siniestrados. Un recuerdo que pone rostro a la dimensión humana de una tragedia que ha golpeado a numerosas familias.

Un fin de semana de fútbol marcado por el duelo

Pese al luto, las competiciones deportivas continuarán durante el fin de semana, aunque con un significado diferente. García ha anticipado que los encuentros estarán marcados por los homenajes y los momentos de silencio, así como por el recuerdo compartido de las víctimas.

"La Liga tendrá en la práctica otra lectura", ha apuntado el director de Radioestadio, antes de repasar algunos de los focos de interés de la jornada futbolística. Entre ellos, la situación del Barcelona tras el clásico y la influencia de José Mourinho en el Real Madrid, donde, según ha señalado, algunos de quienes antes se resistían a reconocer su magisterio ahora lo saludan con reverencia.

Los árbitros darán explicaciones tras los partidos

Otra de las novedades destacadas por Edu García es el paso adelante del colectivo arbitral, que ofrecerá explicaciones después de los encuentros. Se trata de una iniciativa inédita en la época moderna del fútbol español, según ha subrayado el periodista.

"Veremos a un par de colegiados dando explicaciones tras sus partidos", ha explicado, aunque todavía queda por concretar qué cuestiones abordarán y cuáles serán los detalles del formato que se ha estado preparando durante la semana.

García ha cerrado su intervención con una reflexión sobre la dificultad de recuperar la normalidad en un contexto marcado por el dolor. Aunque el deporte pueda servir como distracción, el periodista ha advertido de que será necesario recuperar ese espacio de manera gradual: "Aunque todo nos parecerá liviano, la distracción forzosa habrá que trabajarla día a día".