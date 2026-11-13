Edu García: "Cada jugador de La Roja saca su mejor rendimiento con el equipo y eso no puede ser casualidad"

Edu García ha comenzado su sección deportiva en Más de uno destacando el rendimiento de la selección española, que sigue sumando resultados y demostrando que su buen momento no es fruto de la casualidad. Para el director de Radioestadio, el éxito de La Roja responde a un método de trabajo muy definido y a una idea de juego compartida por todos sus integrantes.

"Cada jugador de La Roja saca su mejor rendimiento con el equipo y eso no puede ser casualidad", ha señalado Edu García, que ha puesto en valor tanto el trabajo de los futbolistas como el de los profesionales que desarrollan y aplican la metodología de la selección. A su juicio, todos conocen la partitura, tanto los que están desde el principio como los que se incorporan según las necesidades del juego.

El periodista ha adelantado también que el domingo llegará un atractivo fin de fiesta ante Inglaterra en el Metropolitano, una cita en la que España buscará volver a mostrar su identidad futbolística.

Euskadi se enfrenta a Venezuela en un partido de amistad

Antes de ese encuentro, el sábado, Euskadi se medirá a Venezuela en un partido que Edu García ha definido como una cita de amistad. Yagoba Arrasate se sentará en el banquillo de la selección vasca con aspiraciones que van más allá de disputar un simple partido amistoso.

Uno de los protagonistas será Oihan Sancet, que jugará por primera vez con la camiseta de Euskadi después de haber debutado y marcado con la selección española. El futbolista expresó su deseo de disputar algún día un Mundial y medirse a los mejores jugadores del planeta.

La identidad vasca y la posibilidad de representar a dos selecciones

Edu García ha aprovechado la actualidad deportiva para reflexionar sobre los sentimientos de pertenencia y representación. Ha reconocido que los impulsos de arraigo son cuestiones íntimas, mientras que la legislación y el sentido común responden a criterios más fríos e impersonales.

En este sentido, ha defendido la posibilidad de sentirse plenamente vasco sin renunciar a representar a España: "Lo que sí defiendo, Rafa, es la opción de sentirse muy vasco también bajo el cobijo de las dos estrellas".