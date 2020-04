Eugenio Sanz, con 96 años: "Desde niño enciendo la radio desde primera hora"

Es el mayor de todos sus hermanos pero es el único que vive. Como tantos de su generación tuvo que estar empleado en varios trabajos para poder llevar a casa lo principal: Guardia Civil, Ferroviario, Acomodador y casi locutor de radio. Su hijo Jorge ha escrito a Más de Uno porque personas como su padre merecen un espacio en este programa. Y Alsina también lo cree así que ha hablado con él.

Asegura que enciende la radio en cuanto se levanta, ha escuchado muchos programas y ha sido testigo de todos los cambios que se han ido produciendo en nuestro país. Y nos cuenta que casi fue locutor de radio, pero al final no fue a hacer la prueba para conseguir el puesto a pesar de que leía muy bien porque siempre ha leído mucho. "Pero yo no sabía ni inglés ni francés y había noticias así y me dio vergüenza y no fui" afirma.