Javier Ruiz Taboada: "Tenía más rigor la rana Gustavo que la mayoría de las noticias que nos llegan por WhatsApp"

Ojalá hoy en día todas las cosas nos las explicaran como en su momento lo hizo Barrio Sésamo:

Esto es arriba y esto es abajo. Esta es la derecha y esta es la izquierda. Esto es verdad y esto es mentira. Este es un experto y este un caradura. La vida es así y el pollo es asao. Esto es lo real y lo demás es solo postureo. Esto es la verdadera fama y esto ser influencer. Esto es odiar y eso es ser idiota sin solución de continuidad. Esto es el tiempo y aquello de allí arriba es el espacio. Esto es lo que hay y ese es de lo que no hay.

Tenía más rigor la rana Gustavo sin contar nada que la mayoría de las noticias que nos llegan por WhatsApp.

Hoy no entendemos nada o, lo que es peor, tampoco queremos entenderlo. El saber ya no ocupe lugar en el sentido literal de la expresión.

Al final nos hemos creído eso de que ojos que no ven corazón que no siente. Que es mejor nadar en la ignorancia, creer que lo que se desconoce no pasa, que para qué vamos a contrastar noticias y opiniones si con quedarnos con la que nos interesa tenemos suficiente.

Somos un pozo sin fondo y no tenemos cuerda suficiente para llenar el cubo de agua ni falta que nos importa. Antes morir de sed que buscar soluciones.

Si alguien nos explicara hoy las cosas como en Barrio Sésamo, otro gallo (La Torre) nos cantaría.